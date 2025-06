Stellar Blade slår rekorder på Steam - takket være Kina

HQ

Stellar Blade har solgt eksepsjonelt godt på Steam siden lanseringen for noen dager siden, med over 183 000 samtidige spillere - en ny rekord for PlayStation på plattformen. En region der Stellar Blade har vært spesielt vellykket, er Kina, og ifølge rapporter kommer over 63 % av PC-spillerne derfra - tall som har blitt bekreftet av flere kilder. Til sammenligning utgjør nordamerikanske spillere bare rundt 8 % av spillerbasen.

Dette mønsteret er ikke unikt for Stellar Blade. For eksempel kom 70 % av spillerne i Black Myth: Wukong også fra Kina - et spill som også slo rekorder på Steam. Så hva ligger bak denne suksessen? En stor del av den kan sannsynligvis tilskrives de historiske restriksjonene som har gjort konsollspill vanskelig i landet, noe som har gjort PC-en til den primære plattformen for mange.

Men det er også umulig å ignorere det faktum at disse imponerende tallene signaliserer at det kinesiske spillmarkedet - spesielt på PC - er i rask vekst. Forhåpentligvis betyr dette også at vi vil se flere store studioer og spill fra regionen i nær fremtid.