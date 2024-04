Stellar Blade-trailer gir oss et glimt av spillets mest skremmende bosser

HQ

Til tross for hva internett kan få deg til å tro er Stellar Blade ikke bare et spill der du stirrer på rumpa til hovedpersonen i 20 timer før du får et platinatrofé. Nei, du må faktisk kjempe i dette spillet, mot fiender som kan være utrolig tøffe.

Få er tøffere enn Naytiba. Disse monstrøse beistene vil fungere som viktige bosser i spillet, når du prøver å gjenerobre jorden for menneskeheten. I traileren nedenfor får vi bare et glimt av hvordan de ser ut, men de virker allerede som en stor trussel.

Se traileren nedenfor, og hvis du vil ha mer informasjon om Stellar Blade før lanseringen senere denne måneden kan du ta en titt på forhåndsomtalen vår her.