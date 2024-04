Stellar Blade-demoen har Nier sin sjel og Souls sitt hjerte

HQ

Med Palworlds tillatelse kan vi alle innrømme at en av de største overraskelsene for alle gamere har vært Helldivers 2, en tittel som passerte med liten fanfare under forhåndsvisningen, men som ble en nesten umiddelbar hit da den nådde gamerne. I en bransje i så rask endring virket det som om PlayStation sakket akterut med 2024-satsingen, og kanskje er det akkurat omvendt - at spill som Arrowheads troppsbaserte skytespill og det kommende actioneventyret fra koreanske Shift-Up er akkurat det spillerne trenger.

For Stellar Blade har potensial til å bli et av de største navnene på Sonys nåværende generasjon. I forkant av lanseringen av demoen fredag 29. mars har jeg fått sjansen til å spille spillets tidlige stadier og få et glimt av systemene og hvordan vi kommer til å oppleve EVEs historie 26. april. Og det meste har overrasket meg til det bedre.

Velkommen til Helldivers II ... jeg mener, til Stellar Blade.

I denne demoen fikk vi tilgang til to ulike deler av spillet. Den første er hovedpersonens ankomst til jorden som en del av den 7. Air Squadron, der hun lander på en strand og deretter havner i en stor kamp med sine kampsøstre, som har en veldig lik kropp og estetikk som henne. Vi går raskt over til å øve på det grunnleggende i kamp, der EVE i utgangspunktet kan veksle mellom et normalt angrep ved å trykke på firkant og et sterkt angrep ved å trykke på trekant. Med L1 blokkerer vi, og en blokkering i riktig øyeblikk gir en parade, som lader ferdighetslinjen Beta. Med disse ferdighetene kan vi utføre spesialladede angrep som gjør mye skade.

I tillegg er det en figur som heter Tachi, EVEs lagkamerat i den første delen av demoen, som veileder oss gjennom demoen og ikke bare lærer oss det grunnleggende i kamp, men også gir oss støtte. Det finnes også en unik fiende ved navn Naytiba Alpha, som ser ut til å være en av hovedpersonene i handlingen. Disse Naytibaene er særegne og amorfe fiender, og selv om det ikke var så stor variasjon i denne demoen, hadde hver type forskjellige animasjoner, styrker og ulemper, noe som tvinger deg til å tilnærme deg hver konfrontasjon på forskjellige måter.

Den andre delen av demoen tar oss gjennom en annen full økt i Eidos 7s forlatte by med en annen karakter ved navn Adam. Noe som noen av dere sikkert vil synes er ganske morsomt, er at elementene du kan interagere med på scenen, også her er markert med en synlig og merkbar gul farge, men med tanke på detaljnivået og mengden rusk i ruinene er det et visuelt hjelpemiddel som ikke er for mye. Dette andre oppdraget gir oss litt mer fritt spillerom til å utforske scenen, i tillegg til å bli kjent med karaktermenyen der vi kan se utstyr, oppdrag, inventar, ferdigheter, manuell databank og alternativer. Ut fra demo-menyen ser det ut til at det vil være fem ferdighetstrær, selv om det i denne demoen bare er tre tilgjengelige ved første øyekast, ett for basisangrepet, ett for overlevelses- og utforskningsferdigheter og ett for Beta skill boosts, som er spesialangrepene. Det mest relevante er kanskje utstyret, ettersom EVE kan implantere forskjellige gjenstander i ryggraden som er uavhengige av hvordan hun ser ut. Under utforskningen fant jeg en Beta kjerne, som tjener til å øke maksimal energi, og samtidig ser ut til å bevare minnene til folk som døde i møte med Naytiba-invasjonen.

For å låse opp forskjellige deler av utstyret, må vi lete etter en bestemt sekundær karakter eller finne en slags gjenstand i scenen, og også for eksempel for å utstyre nye utstyrsspor, må vi bruke Omniverse i reparasjonskonsollene. Vi finner også (ganske langt fra hverandre) telefonbokser som fungerer som hurtigreisepunkter.

Det kommer selvsagt til å bli skrevet mye blekk om modelleringen av karakteren og detaljene hun er gjenskapt med senere, men foreløpig kan vi si at hun, til tross for at kostymet har en litt, jeg vet ikke hvordan jeg ellers skal beskrive det, latterlig design, ser ut som en kompetent kriger, og noen av rollene hennes, hvor merkelige de enn måtte være, har også en funksjon på et narrativt nivå.

Denne mer åpne delen av spillet der han vandrer nedover bygninger i gatene minner faktisk veldig om Yoko Taros Nier: Automata. Når vi går gjennom ruinene, havner vi i ulike kamper, både individuelt og mot grupper av Naytibas, helt til vi når de trygge sonene. Leirene er lagringspunkter, hvor du kan hvile og lagre fremdriften din etter å ha aktivert dem med Vitcoin eller Victory Points. Du kan sitte i salen og gjenopprette helsestangen din og fylle på lageret ditt, du kan også lagre gjenstander hvis du går tom for plass. En annen arv av sjeler er at fiender gjenoppliver når du hviler. I tillegg til de vanlige leirene finnes det en annen type leir, kalt forsyningsleir, hvor du i motsetning til den andre som bare har en enkel butikk hvor du kan kjøpe forbruksvarer her kan du oppgradere EVEs utstyr og statistikk og fra ledsagerdronen som Adam kjører (igjen, i klar referanse til Nier: Automata).

Animasjonen av hovedpersonen er utmerket. Vi må veksle mellom motangrep og unnvikelser avhengig av fargen på fiendens handling, og utenfor kamp endres bevegelsene våre avhengig av hvor vi ønsker å gå, passere, klatre eller hoppe gjennom objekter. Selv retningsforandringer på gaten ledsages av bevegelser med naturlige animasjoner, for eksempel å sette hendene på veggen for å endre retning.

Totalt sett er kampfølelsen ganske god, og kontrollen reagerer perfekt på bevegelsene og presisjonen du forventer av et actionspill i toppklasse. Det har tidligere blitt snakket om at en av hovedreferansene for teamet var Nier: Automata, og den hack and slash-følelsen er faktisk til stede, men ikke så gal og hektisk som Devil May Cry eller Bayonetta -serien kan være. Dessuten er den endelige følelsen etter å ha fullført denne demoen at vi ser på en hybrid mellom en Nier- og en FromSoftware-tittel, der Sekiro: Shadows Die Twice kanskje er den nærmeste slektningen. Selv om jeg har kommet meg gjennom demoen, må jeg innrømme at jeg fortsatt ikke har funnet den rette åpningen for å utføre pareringen på en måte som føles naturlig for meg, men siden hver fiende har sine egne mønstre, vil det kreve øvelse å få teken på det.

Den siste fienden i demoen, som ser ut som en slags demon med elektriske sverd, krever stor nøyaktighet for å unnvike i akkurat riktig øyeblikk og få til paraden, noe som gjør det til en Souls opplevelse. Det ser ut til at det vil være forskjellige vanskelighetsgrader, så Stellar Blade har som mål å være tilgjengelig for alle, selv om det vil belønne de mest dedikerte spillerne. Hvis du fullfører demoen, får du tilgang til et spesialsegment kalt Boss Challenge, der du kan teste deg selv mot en boss med et utvalg av mer avanserte evner. Dette gjelder bare hvis du fullfører modusen på normal vanskelighetsgrad.

Stellar Blade ser ut som en svært lovende tittel til våren, og det er mulig at mange spillere har øynene rettet mot Elden Ring -utvidelsen i stedet for denne. Men la meg si deg at Stellar Blade kan skinne i sitt eget lys og gjøre seg fortjent til sin plass blant Souls-liknende fans. Denne demoen er det perfekte eksempelet.