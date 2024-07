Stellar Blades siste mindre oppdatering øker spillerne med 40%

HQ

Kontrovers og markedsføringskampanjebeslutninger til side, Stellar Blades første storbudsjettspill fra Koreas Shift-Up var et veldig solid forslag, med et flott kampsystem og et flytende, attraktivt design. Men uten mulighet til å spille det om igjen, skulle man tro at det ville være vanskelig å opprettholde den første innvirkningen lenge. Det viste seg at det bare trengte et lite dytt for å bli populært igjen.

Stellar Blades sommeroppdatering tilbyr ingen nye spillmoduser (eller den lovede fotomodus), men den tilbyr en ny plassering for det nåværende varme klimaet og nye antrekk for Eve. Disse små tilleggene har bidratt til å øke den nåværende spillerbasen med opptil 40,14 % i disse dager.

Eves nye svømmedrakter tilbyr ikke noe mer enn et nytt utseende for karakteren, men det ser ut til at studioet kjenner publikum veldig godt og har gitt dem akkurat det de ba om.

Stellar Blade Sommeroppdatering Patch Notes



En liten, tidsbegrenset sommerferiesone er lagt til i Great Desert Oasis. Gi EVE en liten pause.



Begrenset tid med sommerbakgrunnsmusikk i den store ørkenoasen. Du kan fortsatt lytte til tidligere Oasis-lydspor i baseleiren.



Ny objektinteraksjon med solstolen.



Lagt til to nye antrekk og et nytt tilbehør, som du kan kjøpe i Clydes butikk i oasen.



Løste et problem med at hårfargen ikke ble endret i forhåndsinnstillingen Boss Challenge.



Andre feil har blitt rettet.



Har du spilt Stellar Blade? Kommer du tilbake med sommeroppdateringen?

Takk, Truetrophies.