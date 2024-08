Stemmeskuespiller om arbeidet med Red Dead Redemption 2: "Det vanskeligste var å løpe på huk"

HQ

Det snart seks år gamle mesterverket Red Dead Redemption 2 fortsetter å fengsle spillere over hele verden, og interessen for hvordan Rockstar skapte den utrolig detaljerte og levende verdenen fortsetter å vokse. I et nytt intervju med Gamology med skuespilleren bak hovedpersonen Arthur Morgan, Roger Clark, forteller han om arbeidet med skuespill og motion capture, og hva som var det vanskeligste ved innspillingen av RDR2. Noe uventet var det ... å sitte på huk.

sier Clark: "Folk spør meg ofte hva som var det vanskeligste med Red Dead 2, og jeg svarer at det var å løpe på huk. Vi satt på huk i, tror jeg, et par dager. Fordi du må løpe på huk, gå, snike, løpe med én pistol, løpe med to pistoler, og så må du løpe på huk med en rifle. Tre dager senere hadde jeg helt vondt i lårene."

I ettertid kan vi bare takke Clark for hans omhyggelige innsats og innse at alt det harde arbeidet han og kollegene hans har lagt ned, har bidratt til å gjøre spillverdenen enda mer detaljert og levende.