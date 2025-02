Stephen Curry leder et forbedret NBA All-Star-format, selv om det fortsatt er en del kritikk

HQ

Det nye NBA All-Star-formatet har fått bedre kritikker enn fjorårets turnering, som fikk kritikk for manglende konkurranseinstinkt. Denne gangen ble NBA All-Star omgjort til en miniturnering (to semifinaler og en finale), med fire lag og 40-poengskamper.

Hvert av de fire lagene ble trent av en NBA-legende: Shaquille O'Neal, Kenny Smith, Charles Barkley og Candace Parker. Finalen ble spilt mellom Shaqs OG mot Chucks Global Stars, 41-25, med Stephen Curry som MVP, på Chase Center i San Francisco, der han spiller med Golden State Warriors.

Det nye formatet med kortere kamper betydde at mangelen på følelser fra i fjor (som endte 211-186): det var fouls, blokker og frikast, og et ønske om å vinne miniturneringen. "Intensiteten var definitivt annerledes enn i fjor, et skritt i riktig retning", sa Curry.

Damian Lillard fra Milwaukee Bucks, også på Shaqs lag, sa at "Det viktigste er å sørge for underholdning og konkurranse på gulvet, og jeg syntes det var litt mer av det."

Det var imidlertid ikke alle som syntes det var perfekt. Trae Young fra Atlanta Hawks mente at det var for mange pauser. "Det var for lang pause. Gutta var klare til å spille. Jeg syntes det var veldig konkurransepreget i begynnelsen, men det var for mange pauser". Hvis han følte det slik, må de som så på hjemme ha blitt rasende: et tre timer langt arrangement med fire kamper på 10-15 minutter ... og endeløse reklamepauser.