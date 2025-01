2025 NBA All-Star-spillere kunngjort med store endringer i formatet

HQ

2025-utgaven av NBA All-Stars innebærer mange endringer, fra stemmesystemet til måten spillet, nå kampene, vil bli spilt på. Det som ikke har endret seg, er at ti spillere er plukket ut som startere: den individuelle anerkjennelsen av de beste (eller mest populære) spillerne i sesongen, som vil møtes i All-Stars-kampen 16. februar. i San Franciscos Chase Center.

Valget består av tre frontcourt-spillere og to vakter fra hver konferanse. Vanligvis har fan-stemmene stått for 100 % av avstemningen, men i år er dette endret, slik at fan-stemmene bare utgjør halvparten, 25 % nåværende spillere og 25 % media. Valgene er...

Eastern Conference:



Jaylen Brunson, New York Knicks



Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers



Karl-Anthony Towns, New York Knicks



Jayson Tatum, Boston Celtics



Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks



Western Conference



Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder



Stephen Curry, Golden State Warriors



Nikola Jokić, Denver Nuggets



Kevin Durant, Phoenix Suns



LeBron James, Los Angeles Lakers



NBA publiserte resultatene av stemmene, som har utelatt populære spillere som Victor Wembanyama, Ja Morant, Luka Doncic (på grunn av skade) eller Trae Young, samtidig som de respekterer arven til de "tre store" (LeBron James har blitt valgt 21 ganger, Kevin Durant 15 og Stephen Curry 11). Spillere som er blitt snubbet, kan fortsatt bli plukket ut blant reservene, som offentliggjøres 30. januar, og som velges av NBAs hovedtrenere, syv for hver konferanse.

Spillerne vil deretter bli delt inn i tre lag med åtte spillere, ledet av Charles Barkley, Shaquille O'Neal og Kenny Smith, for for første gang vil All-Star bestå av en miniturnering med fire lag, semifinaler og finaler. Og for å oppmuntre til defensivt spill (fjorårets poengtavle var 211-186), vil minikampene vare til ett av lagene når 40 poeng. Dette er endringer som er gjort som svar på synkende TV-seertall og dårligere spillekvalitet, og spillerne tar det ikke så alvorlig...