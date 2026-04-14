Stephen Curry, Luka Doncic og Jalen Brunson er de mest populære NBA-spillerne ... etter trøyesalg

HQ

Nå som den ordinære sesongen er over, har NBAStore.com gitt ut den vanlige listen over de mest solgte trøyene og varene, et godt termometer for å måle populariteten til NBA-lagene og -spillerne under like forhold, før sluttspill og finaler øker eksponeringen av visse lag. Og de fant at Stephen Curry for Golden State Warriors og Luka Doncic for Los Angeles Lakers er de mest populære spillerne, i hvert fall basert på antall solgte trøyer.

Curry er tilbake på toppen av listen etter å ha blitt detronisert av Doncic i fjor, i sesongen da han ble byttet fra Dallas Mavericks til Lakers. Topp fem består av Jalen Brunson fra New York Knicks, Victor Wembanyama fra San Antonio Spurs og LeBron James fra Lakers.

Liste over spillere som har solgt flest trøyer i NBA

Dette er topp 15 over spillere med flest solgte trøyer, med fire av dem som er 25 eller færre: Edwards, Maxey, Flagg og Cunningham.



Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Dončić (Los Angeles Lakers)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Nikola Jokić (Denver Nuggets)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Cooper Flagg (Dallas Mavericks)

Kevin Durant (Houston Rockets)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)



NBA-play-in-kampene finner sted denne uken, og starter i dag tirsdag i Nord-Amerika med Charlotte Hornets vs. Miami Heat kl. 13:30 CEST, 00:30 BST (onsdag) og Phoenix Suns vs. Portland Trail Blazers kl. 16:00 CEST, 15:00 CEST (onsdag). Du kan se alle play-in-kampene på Amazon Prime Video.