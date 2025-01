Stephen Curry og LeBron James beviste i dag hvorfor de er NBA-legender med vanvittige tall

HQ

Stephen Curry og LeBron James er to NBA-veteraner som av og til blir kritisert fordi de ikke er hva de en gang var. LeBron James, som fylte 40 i forrige uke, viser naturlig nok noen tegn til utmattelse, mens Stephen Curry, som fyller 37 i mars, har hatt en svak periode i det siste: Han scoret bare 11 poeng og 3 av 11 trepoengere i Warriors' nederlag mot Cleveland Cavaliers 31. desember.

Dagens kamper, fredag 3. januar, har imidlertid vist de ikke-troende hvorfor de er slike basketlegender. Los Angeles Lakers slo Portland Trail Blazers 114-106, mens Golden State Warriors vant over Philadelphia 76ers 139-105, med James og Curry som ubestridte stjerner.

I Los Angeles hevet James sitt snitt denne sesongen på 23,5 poeng betraktelig, ved å score 15 av 25 skudd, 38 poeng totalt! Han har slått Michael Jordan i antall kamper med over 30 poeng, 562... og han kan fortsette i årevis.

I mellomtiden oppnådde Stephen Curry et nytt landemerke i karrieren: for første gang scoret han 8 av 8 trepoengere, en karrierebeste. Curry, som er tidenes beste trepoengsscorer, over 3500, hadde aldri scoret over 6 trepoengere uten å gå glipp av en i en kamp, og scoret 30 poeng. Og talentet hans endte ikke der: han gjorde også 10 assists.

Totalt var dette den 296. kampen i Currys karriere med over 30 poeng. Begge legendene var medvirkende til at lagene deres vant, selv om sesongen har vært vanskelig for begge: Los Angeles Lakers ligger på sjetteplass i West Conference (19/14) og Golden State Warriors på tiendeplass (17/16).