Stephen King kan ikke tro at The Long Walk-filmen eksisterer

Stephen King har sett mange av sine verk filmatisert, men The Long Walk har alltid virket umulig. Derfor ble han sjokkert da han leste manuset til JT Mollner og innså at det faktisk var på gang. Historien, et brutalt dystopisk mareritt der tenåringer bokstavelig talt må gå for å overleve, har ligget i Hollywood-limbo i flere tiår. Etter at tidligere forsøk fra legender som George A. Romero og Frank Darabont ikke har tatt av, føles det som et mirakel at denne versjonen, regissert av Francis Lawrence, nærmer seg lansering.

I et nylig intervju med The Kingcast sammenlignet King manuset til The Long Walk med The Shawshank Redemption, en film han en gang trodde aldri ville bli laget, men som til slutt ble en klassiker. Det er et lovende tegn, men det gjør også forventningene skyhøye. Vil filmen være tro mot romanens ubarmhjertige skrekk, eller vil Hollywood myke opp kantene? Filmen, som har Cooper Hoffman, Mark Hamill og Judy Greer i hovedrollene, er for tiden i postproduksjon, og fansen venter spent på en lanseringsdato.

For de som ikke er kjent med Kings roman fra 1979, The Long Walk forteller den skremmende historien om en regjeringsstyrt konkurranse der 100 tenåringsgutter må gå i et konstant tempo uten å stoppe. Haken? Den siste gutten som står igjen, vinner, og alle som går saktere eller stopper, blir skutt av bevæpnede soldater. Boken utspiller seg i en dyster, totalitær fremtid, og er en nådeløs og hjemsøkende utforskning av overlevelse, menneskelig utholdenhet og voldens harde realiteter. King ga opprinnelig ut romanen under pseudonymet Richard Bachman, og det brutale innholdet har gjort den til et av hans mest omtalte og kontroversielle verk.

King har også reflektert over hvordan hans forhold til filmatiseringer har endret seg. Mens han tidligere var begeistret over hver eneste nye avtale, følger han nå med på avstand og sier bare ifra når han virkelig elsker et prosjekt. Med flere King-filmatiseringer på kino i 2025, inkludert The Monkey, The Life of Chuck og The Running Man, kan det hende at The Long Walk må kjempe om oppmerksomheten. Men hvis den klarer å overgå forventningene, slik The Shawshank Redemption gjorde, vil den helt sikkert ikke bli glemt med det første. Hva er dine forventninger til denne filmatiseringen?