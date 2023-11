Stephen King om The Marvels -flopp: "Hatefulle fanboys har skylden"

HQ

Som vi rapporterte tidligere denne uken , The Marvels, den siste i rekken av superheltfilmer knyttet til Marvel Cinematic Universe, har vært en kolossal fiasko på kino. Noe som mange feirer og hevder å ha sett komme for lengst. Men Stephen King er ikke fornøyd med situasjonen og retter pekefingeren mot det han kaller hatefulle fanboys. På X, tidligere Twitter, skrev forfatteren tidligere i dag:

"Jeg går ikke på MCU-filmer, bryr meg ikke om dem, men jeg synes denne knapt maskerte skadefryden over de lave billettinntektene for The Marvels er svært ubehagelig. Hvorfor godte seg over en fiasko?".

Litt senere fulgte han opp innlegget med en mer målrettet beskyldning og skrev følgende:

"Noe av avvisningen av The Marvels kan være ungdommelig fanboyhat. Du vet, "Æsj! JENTER!"

Hva mener du om The Marvels flop, og tror du at grinete fans nører opp under hatet unødvendig?