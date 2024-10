Steven Spielberg vil ikke spille Uncharted fordi "han ikke kan bruke kontrollere", men spiller alle Call of Duty på PC

HQ

Det har lenge vært kjent at Steven Spielberg er en ivrig gamer, men hva slags spill liker han å spille? Vel, ifølge sønnen Max Spielberg er Steven en PC-spiller: han elsker Call of Duty, men bare hvis han spiller med mus og tastatur.

"Han elsker historiespill, og jeg prøver alltid å få ham til å spille Uncharted fordi det er Indiana Jones, og jeg sier: 'Hei, dette vil du sette pris på'. Men han sier: "Jeg kan ikke bruke kontroller. Jeg kan bare bruke tastatur og mus", sier Max Spielberg i et intervju med MinnMax.

Max Spielberg er en spillutvikler som for tiden jobber i FuzzyBoy Games, og lager roguelike og hack and slash co-op-spillet Lynked: Banner of the Spark. Max gir sin far æren for at han begynte å spille.

"Han elsker gaming. Det var han som fikk meg til å begynne med det", sier Max. Han spiller spill. Han er en stor PC-spiller. Så det er på en måte det som knytter oss sammen. Han sier: "Hei, hva er bra? Hvilket Call of Duty bør jeg spille? Send meg en liste over de fem beste skytespillene, så skal jeg laste dem ned, og så kan vi spille dem sammen når du kommer hjem til oss."

Max sier at Steven alltid spiller Call of Duty-kampanjen, men vi må lure på hvordan han klarer å ta seg tid til videospill: Steven, som nå er 77 år, jobber for tiden med sin neste film, en UFO-film, i tillegg til å produsere Ready Player Two.