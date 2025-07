Stigningen til Montmartre kan komme tilbake i fremtidige utgaver av Tour de France, "alle elsket den"

HQ

Den avsluttende etappen i Tour de France 2025 gjorde noe nytt ved å endre løypen, og i stedet for den tradisjonelle spurten gjennom Paris inkluderte den en stigning til Montmartre. Denne endringen ble møtt med blandede reaksjoner fra syklistene, men Tour de France anså det som en stor suksess og kan komme til å gjenta det i fremtiden.

Pierre-Yves Thouault, visedirektør i Tour de France, sa til Le Parisien at "vi ønsker selvsagt å fortsette å kjøre gjennom Montmartre. Suksessen har overgått forventningene våre, og ønsket om å gjøre denne nye ruten til en langsiktig suksess er naturligvis til stede" (via Cycling Weekly).

Å gjøre den siste etappen til en klatreetappe var dårlig nytt for spurterne, så det var ikke alle som likte det, inkludert Jonas Vingegaard. Tour de France bestemte imidlertid at stigningene til Montmartre ikke skulle telle med i sammendraget, og tidene ble nøytralisert før stigningen. Wout van Aert, som vant den siste etappen, sa at "gutta som ville gjøre det, kunne ta risikoen og gå for det, og de som ikke ville, trengte ikke å kjempe for det".

Opprinnelig var ideen om å kjøre gjennom Montmartre tenkt som en spesiell anledning for å feire 50 år med Tour-avslutning på Champs-Élysées, men det kan komme til å skje igjen. "Vi skal debriefe veldig raskt, rundt et bord, med representanter fra byen og prefekturet. Vi skal se på mulige forbedringsområder. Jeg tenker spesielt på offentlig tilgjengelighet i visse områder. Men alt i alt gikk alt veldig bra. Alle elsket det. Både publikum og syklister", legger Thouault til.

Selv om de, som Cycling Weekly også rapporterte, også er åpne for ideen om å avslutte Touren et annet sted, slik det skjedde i 2024 med Nice (på grunn av den pågående feiringen av de olympiske leker i Paris). De hintet om at den siste etappen også vil bli flyttet til andre byer i fremtiden, men de ønsker også å beholde et sterkt forhold til Paris.