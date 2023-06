Still Wakes the Deep fanger oss på en oljeplattform med et monster

Skrekkspill har tatt oss til mange forskjellige steder gjennom årene, men Dear Esther-, Everybody's Gone to the Rapture- og Amnesia: A Machine for Pigs-skaperne i The Chinese Room skal ta oss til et litt uvanlig sted i 2024.

Still Wakes the Deep tar oss nemlig til en oljeplattform i 1975. En katastrofe inntreffer og fanger deg og de andre skotske arbeiderne på en rigg som nå både oversvømmes, brenner og har det som tilsynelatende er et monster løpende rundt. Ikke at det stopper deg fra å utforske den isolerte plassen i håp om å redde både deg selv om de andre ombord uten bruk av åpen, bare kreativitet og litt fysisk anstrengelse.