Still Wakes the Deep ser like skremmende ut som alltid i ny trailer

HQ

Det er få steder på jorden hvor du er så alene og utsatt som på en oljeplattform. I dag kan du heldigvis kontakte hjelp med smarttelefonen din om nødvendig, men på 70-tallet var det ikke like enkelt. Derfor er en oljerigg på 70-tallet utgangspunktet for The Chinese Room og Secret Modes kommende skrekkspill Still Wakes the Deep.

Det lanseres faktisk om åtte dager, og med så kort tid igjen har vi nå fått lanseringstraileren som viser hvor ille det kan gå når alt går galt - med en dæsj overnaturlig innslag i miksen. Høres det spennende ut? Det synes vi også, og på toppen av det hele er det både stilig og teknisk imponerende.

Sjekk ut den nye videoen nedenfor. 18. juni lanseres spillet på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og det er faktisk inkludert i Game Pass fra dag én.