Still Wakes the Deep ser ut til å være ekstremt skremmende

Et av de mest interessante prosjektene som ble annonsert under Xbox Games Showcase i juni var Still Wakes the Deep. Det er et skrekkspill basert på havet der du må overleve en forferdelig storm på en oljerigg, og enda verre ... det ser ut til å være noe annet involvert også.

The Chinese Room (Amnesia: A Machine for Pigs) er ikke fremmede for skrekk, og det virker som om de virkelig vil skremme oss denne gangen. I en ny bloggoppdatering på Steam forklarer utvikleren:

"QA for Still Wakes the Deep er ikke for sarte sjeler! For hver ny person som blir med, ber vi dem om å spille spillet alene (helst i mørket) for å se hvordan de klarer seg.

Selv nå blir jeg overrasket av et og annet skummelt øyeblikk, og jeg har spilt det hundrevis av ganger. En av våre eksterne kvalitetssikrere taklet det ikke og måtte forlate prosjektet fordi han var så redd (det går helt fint med ham nå, ikke vær redd)."

Still Wakes the Deep lanseres neste år til PC, Playstation 5 og Xbox Series S/X. Det er også inkludert i Game Pass fra dag 1.