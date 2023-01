Stjerne håper Quantum Break 2 blir en realitet

HQ

Meningene er ganske delte om Remedy sitt Quantum Break, noe som blant annet skyldes spillets oppdeling av lange filmsekvenser og gameplay. Det har likevel gjort det såpass bra salgsmessig at både utviklerne og Xbox flere ganger har sagt de er åpne for en oppfølger. Etter snart sju år har vel de fleste gikk opp håpet, men kanskje det er for tidlig?

Shawn Ashmore, som i disse dager opplever suksess med The Rookie selv om for mange er mest kjent som Iceman i X-Men-filmene, spilte jo hovedrollen i Quantum Break, så det er interessant å høre at han veldig gjerne blir med i en oppfølger. Det gjør han fullstendig klart når Windows Central-journalisten Jez Corden plutselig skriver at han ønsker å se mer Quantum Break.



Hva med deg? Synes du folkene som i disse dager lager Alan Wake 2, Control 2 og remaker av Max Payne 1 og 2 bør gå tilbake til tidsmanipulering?