Stor Minecraft Dungeons-oppdatering fikser forhåpentligvis mye

Minecraft Dungeons har vist seg å være et helt greit spill, men de fleste jeg har snakket med klager over en rekke tekniske problemer og bugs. Derfor kan nok dagens nyhet være verd å få med seg.

Nå kan du nemlig laste ned en ny oppdatering til Minecraft Dungeons, og siden Xbox One-utgaven tikker inn på hele 2 GB er det lov å håpe at mange problemer har blitt fikset. Hovedfokuset virker jo å være bugskvising med disse detaljene:

Xbox One:

Forbedret stabilitet

Fikset et problem som førte til at Corrupted Cauldron ikke spawnet i Soggy Swam-oppdraget når det er online flerspiller.

Fikset en uendelig lasteskjerm når man aksepterer en spillinvitasjon mens spillet var suspendert under online-spilling.

Fikset en kræsj som kunne skje om man gikk inn til online flerspiller.

Nintendo Switch:

Forbedret datainnsamling for å hjelpe med identifiseringen av spillkræsjer

Spillet har nå de rette navnene på alle språk

I skrivende stund er oppdateringen bare tilgjengelig på de to konsollene, men skal visst komme til PC og PlayStation 4 veldig snart også.