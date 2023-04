Storbritannia har besluttet å blokkere Microsofts kjøp av Activision Blizzard.

HQ

De tre største hindringene for Microsofts forsøk på å kjøpe Activision Blizzard har hele tiden vært konkurransemyndighetene i USA, EU og Storbritannia. Sistnevnte skulle komme med sin avgjørelse denne uken, og det så ut til at Microsofts anstrengelser endelig hadde overbevist dem.

Nå har en dom falt, og de vil blokkere det.

CMA uttaler: "CMA har forhindret Microsofts foreslåtte kjøp av Activision på grunn av bekymringer om at avtalen vil endre fremtiden for det raskt voksende skyspillmarkedet, noe som vil føre til redusert innovasjon og færre valgmuligheter for britiske spillere i årene som kommer."

CMA har kommet til at avtalen vil skade skykonkurransen (det er ikke Call of Duty som er problemet her). Som påpekt av Windows Central, kan dette ironisk nok føre til at flere skyplattformer (inkludert Nvidias GeForce Now) ikke får Call of Duty, ettersom dette var et løfte fra Microsoft, noe som ikke lenger gjelder hvis de ikke er eier av Activision Blizzard.

Microsoft sier selv at de: "forblir fullt forpliktet til dette oppkjøpet og vil anke", men dette gjør det høyst usannsynlig at avtalen vil bli fullført i sommer som tidligere planlagt, og en gang i 2024 er mer sannsynlig - hvis den til og med blir omgjort.