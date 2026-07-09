Storbritannias statsminister Keir Starmer antyder at det kan bli en helligdag hvis England vinner VM

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Hver gang et landslag gjør det bra i et stort fotballmesterskap, dukker det alltid opp spørsmål om en seier vil føre til en helligdag. For England har dette vært tilfelle i flere tiår, men siden herrelandslaget ikke har vunnet noen store trofeer på 60 år, har det hele ganske enkelt forblitt nettopp det... snakk.

Og nå som England igjen er i kvartfinalen i VM, har selvfølgelig diskusjonen dukket opp igjen om hvorvidt det vil bli innført en helligdag over hele landet dersom England går hele veien. Selv om noe slikt verken er lovet eller bekreftet, har statsminister Keir Starmer antydet at det kan bli en realitet.

Ifølge BBC News uttalte Starmer: «Når det gjelder spørsmålet om en helligdag, vil jeg ikke bringe ulykke over det, men spør meg igjen hvis vi kommer til finalen.»

Det bør også nevnes at VM-finalen finner sted 19. juli, og at den aktuelle helligdagen forventes å bli 24. juli (fredagen etter). VM-finalen kan også bli en av Starmers siste offentlige opptredener som statsminister, ettersom den ubestridte Andy Burnham forventes å overta som statsminister og Labour-leder rundt den tiden – sannsynligvis med en litt utsatt overlevering dersom Starmer må delta på VM-finalen i New York.

Det andre store forbeholdet før en ekstra helligdag kan bli innført, er at England fortsatt må vinne VM – noe som vil innebære å vinne den kommende kvartfinalen mot Norge og deretter også komme seg videre fra semifinalen og finalen. Det er selvsagt ingenting som er sikkert ennå.