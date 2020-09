Store deler av Kena: Bridge of Spirits-utviklingen er blitt gjort til PS4

Du ser på Annonser

Et av de mest interessante spillene som er blitt annonsert til PlayStation 5 er uten tvil Kena: Bridge of Spirits, som er studioet Ember Labs første spill. De har tidligere erfaring fra animasjonsstudioer og når de nå lager et spill som blant annet kommer til PlayStation 5, kan man jo tenke seg at de vil utnytte hestekreftene til det fulle. Men nå avslører teamet at spillet har vært under utvikling såpass lenge at de ikke hadde tilgang til PlayStation 5 da de startet og at det meste er gjort på PlayStation 4.

Dette ble bekreftet av Ember Labs Mike Grier overfor Game Informer:

"We've been on development on PS4 for most of the project, and squeezing it and getting the performance that we wanted out of it was a nightmare. But having done all that, when we went to PS5 it was nice, because we had a good baseline and then we could just add to it and take advantage of the extra juice."

De slår dog fast at PlayStation 4- og 5-versjonene er som natt og dag, så vi gleder oss til å se mer av dette. Eksakt når det slippes vites ikke.