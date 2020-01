Stormdivers lagt på is mens Housemarque lager PlayStation 5-spill

Med spill som Resogun, Super Stardust HD, Dead Nation og Alienation har finnene i Housemarque blitt kjente som noen av de beste utviklerne i verden, og da spesielt av arkadeaktige spill. Skuffelsen var derfor stor hos mange da studioet sa de ikke ville fortsette å lage slike spill siden de ikke solgte nok. Det første spillet som skulle markere dette skiftet var battle royale-spillet Stormdivers, men etter en treg start har planene endret seg.

Housemarque kan nå fortelle at Stormdivers har blitt lagt på is. Dette skyldes ikke bare at de har innsett hvor tøff konkurransen har blitt innen denne sjangeren, men også den meget spennende nyheten at alle utviklerne må fokusere på å lage studioets mest ambisiøse og største spill noen gang. Utenom det ønsker de bare å si at dette vil definere fremtidsplanene deres, men jeg har også hørt litt mer enn det. Blant annet vet jeg med sikkerhet at det som foreløpig har prosjektnavnet Rogue vil være et av spillene som vil lanseres samtidig som PlayStation 5 om alt går som planlagt, noe som nok også er en av grunnene til at de sier et annet selskapet vil stå for avdukingen av spillet. Dermed trenger vi ikke å vente altfor lenge før vi får se hva Housemarque har jobbet med de siste årene.