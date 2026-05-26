Stormveil Castle avslørt i lekket Elden Ring-filminnspilling

Flere lekkede opptak har kommet fra Elden Ring filmen, som tilsynelatende bekrefter at et ikonisk spillsted vil gjøre veien til A24s fantasy-epos. Filmen, regissert og skrevet av Alex Garland, tilpasser FromSoftwares viltvoksende 2022 RPG for det store lerretet. Med det er lett over 100 timer i et løp på Elden Ring, og i beste fall rundt 2 og en halv time for filmen, vet vi at vi sannsynligvis ikke vil se alt fra Lands Between i denne første utflukten.

Men ifølge nye bilder som har lekket ut fra settet Elden Ring, ser det ut til at vi får et besøk til Stormveil Castle som en del av filmversjonen. Opptakene, som er tatt med et telefonkamera og lagt ut på TikTok, viser live-action Elden Ring filmopptak ved Conwy Castle i Wales. Vi ser soldater som ser kjente ut på brystvernet, iført enkle grå og beige rustninger. Fargene til de mindre soldatene fra Godrick, som du kanskje husker.

Dette tyder sterkt på at vi får se Godrick the Grafted som en av runebærerne i live-action-filmen Elden Ring. Det kan imidlertid være at Conwy Castle blir brukt som inspirasjon for en annen lokasjon. Kanskje til og med bare et ødelagt fort. Siden dette er opptak tatt på en telefon, er det ingen måte å få offisiell bekreftelse på før vi er nærmere Elden Ring filmens utgivelse.