Stort sjokk i Australia: Fjorårets finalist ute etter nesten fem timer

Et stort sjokk i Melbourne! Daniil Medvedev, finalisten fra fjorårets Australian Open, som tapte mot Jannik Sinner, er allerede ute av 2025-utgaven! Den nåværende verdens nummer 5 (han var nummer 1 i 2022) ble kastet ut etter en episk kamp på 4 timer og 18 minutter mot Learner Tien, nummer 121 i verden.

Tien, bare 19 år (Medvedev er 28), født i California av vietnamesiske foreldre, startet som en juggernaut og vant de to første settene, 6-3, 7-6 (4), og fikk til og med en matchball ... før Medvedev kom tilbake og vant det tredje settet i tiebreak, 6-7(8). Den russiske spilleren så ut til å gjøre det Rafa Nadal gjorde mot ham for tre år siden, i Australian Open-finalen i 2022, da Nadal kom tilbake fra to sett og vant kampen.

Det fjerde settet ble en enkel seier for Medvedev, 1-6. Men Tien sparte krefter til et femte sett, som gikk til nok en lang tiebreak: 7-6(10-7).

"Ærlig talt i det fjerde settet måtte jeg bare tisse så mye, så jeg prøvde å avslutte det ganske raskt. Men jeg ønsket også å starte det femte med å serve, så jeg droppet det partiet ved stillingen 0-5, og alt ordnet seg, sa Learner Tien. Strategien hans betalte seg, og de lokale tilskuerne kunne ikke tro det.

Medvedev er ute etter to runder, og Zheng Qinwen, også nr. 5 i WTA, ble også eliminert i går.