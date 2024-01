Stranger Things: Season 5 feirer produksjonsstart med bilde av skuespillerne

HQ

Det har gått en måned siden Deadline hevdet at den femte sesongen av Stranger Things skulle starte produksjonen i januar. Duffer-brødrene nektet da å bekrefte dette, men nå gjør de det.

Netflix forteller offisielt at Stranger Things: Season 5 har startet produksjonen, og gjør det med et bilde av de fleste av hovedrolleinnehaverne samlet i samme rom, inkludert Linda Hamilton. Vi vet imidlertid fortsatt ikke hvem hun skal spille eller noe annet nytt, men du kan være trygg på at mer vil bli avslørt i løpet av de kommende månedene nå som arbeidet er igang for fullt.