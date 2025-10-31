Stranger Things' siste sesong vil endelig ta for seg hva Upside Down er og hvorfor Will opprinnelig ble tatt

HQ

I går presenterte Netflix offisielt traileren for den siste sesongen av Stranger Things. Sci-fi-serien begynner sin siste serie med episoder fra slutten av november, før den kommer tilbake i slutten av desember og deretter nyttårsdag for det andre volumet og den store finalen. Med denne neste episoden har skaperne The Duffer Brothers avslørt at denne avsluttende sesongen endelig vil gi svar på noen av seriens største spørsmål.

I et intervju med Entertainment Weekly forklarer Matt Duffer følgende: "Så mye av sesongen var bygget rundt ideen om å slutte sirkelen, og svare på mange av spørsmålene som ble stilt helt tilbake i sesong 1. Jeg tror de to største spørsmålene som vi egentlig ikke fikk svar på i sesong 1, men som vi får svar på i denne sesongen, er "hva er egentlig Upside Down?" og "hvorfor ble Will tatt?"

Vi har måttet vente i nesten ti år, men endelig vil noen av spørsmålene som har opptatt fansen på Stranger Things bli besvart når den siste sesongen kommer på følgende datoer; Volume 1 den 27. november, Volume 2 den 26. desember og finalen den 1. januar.