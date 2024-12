Street Fighter 6 bekreftet for 2025 Esports World Cup

HQ

Esports World Cup lovet at det ville avsløre mange av de deltakende spillene i løpet av desember måned 2024, og se og se, bare noen få dager inn i den siste måneden i kalenderåret, og enda et spill er bekreftet for den store festivalen.

Etter Call of Duty (Black Ops 6 og Warzone 2.0), Honor of Kings, og Garena Free Fire, har det første kampspillet for festivalen blitt bekreftet, med Street Fighter 6 satt til å vises.

Vi vet ennå ikke om dette vil bli bakt inn i konkurransesesongen Street Fighter eller om den vil fungere som en frittstående tredjepartsturnering, men uansett hva som skjer, hvis sommerens EWC er noe å gå etter, kan vi se frem til en turnering der millioner av dollar kan vinnes.