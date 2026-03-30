Street Fighter 6 fansen i harnisk mot Capcom på grunn av en usmakelig historie

Street Fighter III fighter Alex ble nylig lagt til som en ny spillbar figur i Street Fighter 6, og ble raskt veldig populær. Han kom også med en liten historie som fansen kunne spille seg gjennom, selv om den viste seg å inneholde noen elementer som var vanskelige å svelge, og som utløste en del kontroverser (hvis du er veldig interessert i Alex' historie i Street Fighter - se på dette som en spoileradvarsel).

På slutten av arkademodusen i Street Fighter 6 ser vi at Alex har giftet seg med Patricia, og at de venter barn. Så langt, så bra, men alle som kjenner til Street Fighter-historien vet selvfølgelig at Patricia er Alex' adoptivsøster og også hans tremenning. De er med andre ord i slekt.

Alex har kjent Patricia siden hun var baby, og de har alltid hatt et søskenlignende forhold; faren hennes, Tom, fungerte som en farsfigur for Alex, som til og med kalte ham "pappa". Dette fikk selvfølgelig fansen til å gå i spinn, noe som fikk Capcom til å svare på en noe tonedøv og typisk japansk måte. Som Kotaku påpeker, valgte Capcom å omskrive deler av Alex' bakgrunnshistorie i stedet for å endre slutten og be om unnskyldning.

Det de ikke endret på, var det faktum at Alex fortsatt er gift og venter barn med et familiemedlem; de la bare til nye detaljer om hvordan han og Patricia hadde vært fra hverandre en stund i tenårene. Mange lurer nå på hvordan Capcom i det hele tatt havnet i denne situasjonen, og hvordan de ikke kan se hvor ting gikk galt.

X-brukeren Shuckle forklarte situasjonen best via en tegneserie på X, som du kan sjekke ut nedenfor.