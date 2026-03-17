Street Fighter 6 overgår lanseringstoppen med stor oppdatering

Etter Capcoms nylige lansering av Alex, en karakter som har vært svært etterlengtet - sammen med en større oppdatering for å balansere de forskjellige fighterne - har spillet nå slått sin tidligere rekord for samtidige spillere på Steam. Den nye rekorden ligger på hele 72 067 samtidige spillere, noe som betyr at spillet nå har overgått sin tre år gamle topp, som ble nådd under lanseringen i 2023.

Alex, som gjør comeback fra Street Fighter III, ser ut til å ha vært akkurat det energiløftet spillet trengte. Sammen med balanse- og spilljusteringer har oppdateringen brakt både veteraner og nysgjerrige spillere tilbake i ringen. Utrolig bra gjort av Capcom, og det er flott å se at folk vender tilbake til spillet.

Er du en av de mange som har tatt sjansen på å hoppe tilbake til Street Fighter 6?