Street Fighter 6 og Tekken 8 er hovedattraksjonene på Evo Las Vegas 2025

Kampturneringsarrangørene Evo har nettopp avslørt flertallet av spillene som vil være til stede og være vertskap for action på Las Vegas 2025-arrangementet til sommeren. Den fullstendige oppstillingen inneholder for øyeblikket 13 spill, men det er plass til ytterligere tre som vi ikke blir fortalt om ennå.

Når det gjelder hele oppstillingen, vet vi med sikkerhet at disse spillene vil være til stede :



Street Fighter 6



Tekken 8



Fatal Fury: City of the Wolves



Guilty Gear Strive



Granblue Fantasy Versus: Rising



Under Night In-Birth II Sys: Celes



Mortal Kombat 1



Marvel vs. Capcom 2



Rivals of Aether 2



Virtua Fighter 5 R.E.V.O.



The King of Fighters XV



Blazblue Centralfiction



Killer Instinct



De resterende tre spillene er foreløpig hemmelige, men mange håper nok at et Dragon Ball -prosjekt kommer med, kanskje det nylig utgitte Dragon Ball: Sparking! Zero?