Street Fighter 6-gameplay avslører spennende endringer

En av få ting Capcom gjorde klart da de avduket Street Fighter 6 i februar var at spillet vil bruke den fremragende RE Engine, noe som blant annet skal gjøre spillet nydelig å se på. Nærmere informasjon skulle avsløres i løpet av sommeren, og vi kom sannelig ikke langt ut i den heller.

Capcom lovet jo å vise Street Fighter 6 i kveldens State of Play, og vi fikk både i pose og sekk. Den første gameplaytraileren er nemlig fylt med informasjon. Noe av det mest grunnleggende er inkluderingen av det som kalles Drive System. Dette er en ny måler som visstnok fremhever kreativitet ved å la oss velge mellom fem ulike teknikker:





Drive Impact: Er et kraftig slag som kan absorbere motstanderens angrep og kan lede til en såkalt Wall Splat.

Drive Parry: Blokkerer motstanderens angrep og fyller opp Drive-måleren din.

Drive Rush: Lar deg finte ut motstanderen ved å kansellere en Drive Parry eller et vanlig angrep for å i stedet suse tettere inn på motstanderen.

Drive Reversal: Kontrerer motstanderens angrep.

Overdrive Arts: Enkelt sagt SF6 sitt svar på EX Moves.



Høres dette komplisert ut? Heldigvis har utviklerne laget et alternativt kontrolloppsett passende nok kalt Modern Control. Dette lar deg holde inne "Special Move"-knappen og deretter velge en av de fire retningene for å utføre de mer kompliserte og beste angrepene.

Når det gjelder moduser kan vi se frem til alle klassikerne, samt to som kalles World Tour og Battle Hub. Wolrd Tour er spillets historiemodus hvor du kan løpe rundt i byen og gjøre ulike ting mellom hovedkampene. Battle Hub er som du sikkert forstår spillets online-del. Dessverre er Capcom ganske hemmelighetsfulle om denne, men lover at denne skal være mer engasjerende og by på muligheten for å kommunisere mer enn forgjengerne.

Siden vi uansett er inne på kommunikasjon bør også den nye Real Time Commentary-funksjonen fremheves, for Capcom har slått seg sammen med kjente kommentatorer (blant annet Vicious og Aru som du kan høre i trailer nummer to under) og andre kjente fjes for å la dem gjøre kampene ekstra kule ved å snakke over dem i skikkelig FIFA-stil. Nærmere informasjon om alt dette og mer kommer de neste månedene før Street Fighter 6 lanseres en gang i 2023.

