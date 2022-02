Street Fighter 6 bekreftet

Da Capcom offentliggjorde en mystisk nedtelling i forrige uke skrev jeg at den sannsynligvis var for annonseringen av Street Fighter 6, og som forventet stemmer det.

Det japanske selskapet har nå gitt oss en kort teasertrailer som bekrefter at Street Fighter 6 er på vei. Dessverre får vi ikke vite stort utenom det. Foreløpig må vi bare nøye oss med å ha det klart at Ryu og Luke kommer tilbake, samtidig som at den siste delen får det til å virke som om Street Fighter V sin kule presentasjon muligens blir tatt til nye høyder her. Nærmere informasjon skal altså komme i sommer, så vi får se og høre mer da.