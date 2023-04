Street Fighter 6-trailere avslører fremtidige karakterer og World Tour

HQ

Capcom var så ivrige etter å vise frem Street Fighter 6 at vi hadde sett hele listen over de 18 spillbare karakterene forrige september, men mange fans la merke til at listen manglet fire elskede slåssekjemper fra lekkasjene. Nå vet vi hvorfor.

Som forventet vil alle fire bli lagt til etter lansering hvis du er villig til å betale for dem eller kjøper Deluxe- eller Ultimate-utgavene av Street Fighter 6. Rashid blir den første når han kommer denne «sommeren», og så får vi A.K.I. til høsten før Ed er klar til å kjempe en gang «vinteren 2024». Kanskje har de spart det beste til slutt det første året med ekstrainnhold, for Akuma er ferdig med oppvarmingen neste vår.

Kanskje du er litt irritert over at disse fire ikke vil være tilgjengelige med en gang 2. juni, så Capcom har bestemt seg for å minne oss om på at Street Fighter 6 har en omfattende avatarskaper, og at du vil kunne bruke denne mens du utforsker World Tour og slåss med en ny trailer. Forhåpentligvis betyr dette at du vil kunne lage noen som i det minste ser litt ut som din favoritt i mellomtiden.

Se trailer for både de fire kommede karakterene, World Tour og avataren i aksjon nedenfor.

