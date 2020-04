Streets of Rage 4 har fått musikkfokusert trailer og lanseringsdato

Utviklerne av Streets of Rage 4 har vært meget hemmelighetsfulle om når spillet lanseres, men det kan virke som om Nintendo har ødelagt litt av moroa for dem samtidig som de gleder oss.

Nintendo eShop hevder nemlig at Streets of Rage 4 vil lanseres den 23. april. Utgiverne i Dotemu sier irriterende nok at dette ikke er offisielt enda, så selv med den merkelige ordleggingen må vi visst ta det hele med en klype salt en liten stund til. Mens vi venter på en nærmere kommentar har det heldigvis kommet en ny trailer som byr på både fengende musikk og klassisk 2D-slåssing. Når jeg skriver fengende musikk mener jeg også fengende, for spillet vil også inkludere lydsporet fra de to første spillene i serien, noe traileren gir en smakebit av.