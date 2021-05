Streets of Rage 4 introduserer Shiva som spillbar figur

Du ser på Annonser

Den siste spillbare figuren fra Streets of Rage 4-utvidelsen Mr. X Nightmare har nå blitt presentert nærmere i en ny video, og det er ingen ringere enn Shiva som var boss i hovedeventyret. Det er faktisk ikke første gangen vi får spille som han i serien, da han var tilgjengelig som hemmelig karakter i Streets of Rage 3.

Shiva selv kommenterer: "I don't need weapons. I am a weapon". Etter å ha sett videoen nedenfor forstår vi akkurat hva han mener. Også Estel og Max Thunder inngår med Mr. X Nightmare som også har litt andre tillegg, men når utvidelsen slippes vet vi enda ikke, bare at det skal skje i år.