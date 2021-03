Streets of Rage 4-skaperne lager Teenage Mutant Ninja Turtles-spill

Med spill som Mercenary Kings, Panzer Paladin og Flinthook har utviklerne i Tribute Games begynt å få et godt rykte for å lage actionfokuserte spill inspirert av NES-generasjonen, så hva skjer når de slår seg sammen med skaperne av blant annet Streets of Rage 4 og Windjammers for å lage et Teenage Mutant Ninja Turtles-spill?

Svaret er det nylig annonserte Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge som skal komme til PC og "konsollene" senere i år. Her vil du og opp til tre andre spillere ta kontroll over Leonardo, Raphael, Michelangelo og Donatello i en pixelart-verden som virkelig minner om tegneseriens glansdager. Hver av dem vil selvsagt ha sine unike våpen og ferdigheter mens de kjemper seg gjennom ikoniske områder fra TMNT-universet med klassiske beat 'em up-mekanikker vi får glimt av mot slutten av traileren under.