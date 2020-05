Streets of Rage 4-utviklerne jobber på tre uannonserte spill

Du ser på Annonser

Den klassiske beat 'em up-spillserien Streets of Rage har nylig blitt gjenopplivet via Streets of Rage 4. Og spillet har også blitt mottatt med både rosende ord og solide salgstall.

Streets of Rage 4 ble faktisk utviklet av hele tre selskap: Lizardcube, Guard Crush og Dotemu. Og forleden avholdt de tre i fellesskap en Q&A på Reddit, hvor de blant annet ble spurt om deres planer for fremtiden, og her disket utviklerne fra Dotemu opp med en spennende nyhet, da de fortalte at de faktisk jobber på intet mindre enn tre prosjekter:

"Hey there! We haven't discussed it yet but we'd like to first focus on SoR4 and continue to add content. But at Dotemu we are currently working on three unanounced similar projects, so stay tuned."

De sier altså også "liknende prosjekter", så kanskje disse også er beat 'em up-spill?