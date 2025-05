Strømbrudd forstyrrer siste dag av filmfestivalen i Cannes

HQ

Siste nytt om Frankrike . For bare noen minutter siden kom det meldinger om et omfattende strømbrudd i den vestlige delen av Alpes-Maritimes-regionen, og store deler av Cannes er uten strøm, akkurat på den siste dagen av den verdensberømte filmfestivalen, som varer fra 13. til 24. mai.



Butikker, restauranter og boliger er for øyeblikket uten strøm. Et kortvarig strømbrudd oppstod også ved Palais, der nødgeneratorer ble aktivert. Togtrafikken i området er forsinket, men så langt er det ikke rapportert om innstillinger. Følg med for flere oppdateringer.