Studioet bak Shadow of the Colossus teaser deres neste spill

Vi har endelig fått spille det etterlengtede The Last Guardian, og her er vår anmeldelse. Det er helt sant!

The Last Guardian senker prisen permanent den 3 februar 2017 klokken 13:45 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Vi ventet i flerfoldige år på at The Last Guardian skulle lanseres, men det viste seg raskt at enkelte bare pratet og ikke handlet. Spillet har nemlig solgt relativt...