Studioet bak Yooka-Laylee blir større og bekrefter nytt spill

Du ser på Annonser

Spekulasjonene begynte å hagle da Playtonic, skaperne av Yooka-Laylee og Yooka-Laylee and the Impossible Lair, annonserte at en navneendring var på gang og at det var en god grunn for dette. Noen trodde dette var et hint om at Microsoft hadde kjøpt studioet eller ville la de tidligere Rare-utviklinger lage et nytt Banjo-Kazooie. Sannheten viser seg å være noe helt annet.

Playtonic har nemlig bestemt seg for å gjøre nærmest det motsatte ved å også bli en utgiver av spillet via det som enkelt nok kalles Playtonic Friends. Samtidig kan britene avsløre at de jobber med en rekke spill selv for tiden. Det skal tydeligvis ikke bare være snakk om figurer fra Yooka-Laylee-universet heller, så det høres ut som om studioet fortsatt ønsker å gjøre noe nytt hver gang.

Hva utgiversiden angår er det allerede tre utviklere som har slått seg sammen med Playtonic Friends: BPM: Bullets Per Minute-gjengen i Awe Interactive, Slime-san-studioet Fabraz og OK Golf-skaperne okidokico. Dessverre får vi ikke vite hvilke spill det er snakk om, men loves mer informasjon om dette senere i år. Mens du venter kan du se den hyggelige annonseringsvideoen under.