Studiojef og andre lederstillinger kuttet hos ZeniMax Online Studios

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Som en del av de omfattende nedbemanningene hos Xbox, som følge av at man trykket på «reset-knappen» for merkevaren, har 379 stillinger blitt nedlagt hos ZeniMax. Dette omfatter både ZeniMax Media Inc.s avdelinger i Maryland (som står for utvikling og utgivelse hos Bethesda) og ZeniMax Online Studios, utvikleren bak The Elder Scrolls Online. Det sistnevnte studioet endte opp med å miste mer enn 200 stillinger, inkludert noen nøkkelstillinger.

I en ny melding oppdaget av Game File ser vi at studioleder Joe Burba, ESO-sjefsprodusent Susan Kath, spilldirektør Rich Lambert og produksjonsdirektør Ala Diaz alle forlater selskapet, i tillegg til studioets lyddirektør, kunstsjef, visepresident og økonomisjef, samt flere andre. Ifølge en intern melding fra ledergruppen vil de fleste av dem forbli i stillingene sine i denne overgangsfasen, ettersom en ny ledergruppe bestående av erfarne studiomedarbeidere snart skal ta over. Den nye ledergruppen inkluderer den tidligere driftslederen Josh Henderson og Nick Giacomini, som ble spilldirektør for ESO i august i fjor.

«Vi har enorm tillit til Josh og Nick, til fremtiden for dette studioet og til den fortsatte veksten av ESO. Med spennende opplevelser som fortsatt venter på spillerne våre når vi avslutter arbeidet med oppdatering 51 og videre, tror vi at deres lidenskap, kreativitet og engasjement for hverandre og fellesskapet vil fortsette å være hjerteslaget til ESO,» heter det i meldingen fra den tidligere ledergruppen.

Selvfølgelig er det godt over hundre andre ZOS-ansatte som ikke var en del av ledergruppen, men som likevel ble sagt opp. 60 senior QA-medarbeidere ble sagt opp, i tillegg til animatører, tospråklige ledere for fellesskapstjenester, produsenter og mange flere. Bare ni ansatte skal ha blitt informert om at stillingene deres ble nedlagt før 6. juli, mens mange fikk vite det samme dagen som «reset-knappen» ble trykket inn.