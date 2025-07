Sucker Punch-regissør "vil gjerne jobbe med mer Infamous"

HQ

Sucker Punch er selvfølgelig opptatt akkurat nå med Ghost of Yotei, oppfølgeren til det fem år gamle Ghost of Tsushima, som vil bli utgitt om noen måneder. Før de laget disse japanske eventyrene, var selskapet mest kjent for sin superheltsimulator Infamous.

Dessverre har vi ikke sett noen tegn til liv fra den siden Infamous: First Light ble utgitt for elleve år siden, men det betyr ikke at serien er glemt eller begravet. I et intervju med Game Informer sier Sucker Punchs kreative direktør Nate Fox at han gjerne vil tilbake til Infamous-universet :

"Jeg vil gjerne jobbe med mer Infamous. Jeg skulle gjerne sett en nyutgivelse av trilogien, men Sucker Punch jobber med ett spill av gangen, og akkurat nå er vi veldig fokusert på å fullføre Ghost of Yōtei."

En remastret nyutgivelse hadde selvsagt vært fint, men vi krysser fingrene for et nytt og fancy eventyr til PlayStation 5. Hvor ivrig er du etter å vende tilbake til Infamous-verdenen?