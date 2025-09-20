Sucker Punchs studiosjef: "Å feire drap er en deal-breaker for oss"

HQ

Det har vært en turbulent uke for Sucker Punch. Som de fleste vanlige Gamereactor-lesere allerede vet, møtte studioet store tilbakeslag etter at en av sine ansatte i hovedsak feiret drapet på Charlie Kirk på sosiale medier.

Kommentaren - som ble sett på som dypt hatefull - utløste et opprør på nettet som raskt smittet over på den nye Ghost of Yotei -traileren, som ble bombardert med negative kommentarer og misliker. Drew Harrison fikk umiddelbart sparken fra sin stilling, som vi tidligere har rapportert, og Sucker Punch har nå kommet med en offisiell unnskyldning for hele situasjonen.

I et intervju uttalte studiosjef Brian Fleming :

"Drew er ikke lenger ansatt her. Jeg tror vi er enige som studio om at det å feire eller bagatellisere drapet på noen er en "deal-breaker" for oss, og vi fordømmer det i klare ordelag. Det er på en måte studioet vårt, og det er på en måte der vi er."

En Sony-representant var til stede under intervjuet og tillot ingen ytterligere spørsmål om saken. Budskapet er klart: selskapet ønsker å gå videre og fokusere oppmerksomheten på Ghost of Yotei.