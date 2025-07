Suda51s Hotel Barcelona har offisiell utgivelsesdato

HQ

Den eklektiske blandingen av skrekk, action og merkelig grafikk fra spilllegendene Suda51 og SWERY har fått sin utgivelsesdato. Vi visste at det skulle komme i september, men nå vet vi at Hotel Barcelona kommer den 26. september.

Hotel Barcelona I SWERY blir et luksushotell forvandlet til en drapsplass der seriemordere lusker rundt i gangene. Du spiller som Justine, en US Marshal som krasjer i nærheten av området og må bruke et monster inni seg for å overleve.

Hotel Barcelona Spillet ser ut til å ha mer enn bare interessant grafikk, da dødsmekanikken betyr at du får noe ut av hvert tap, ettersom en skygge av din død blir med deg i kampen fremover. Du kan også spille sammen med opptil tre venner i Hotel Barcelona.

Fysiske utgaver av spillet vil være tilgjengelig for Xbox Series X/S- og PS5-versjonene, og kan forhåndsbestilles nå. Hotel Barcelona vil også være tilgjengelig på PC og Nintendo Switch når det lanseres den 26. september.