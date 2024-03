Suicide Squad: Kill the Justice League er allerede i salg på Steam

HQ

Til tross for at det bare har vært ute i en måned, er Suicide Squad: Kill the Justice League nå til salgs på Steam. Den sterkt kritiserte tittelen er tilgjengelig for £35,99, noe som er 40 % avslag på lanseringsprisen på £59,99.

At et så profilert spill selges til en så lav pris så kort tid før lansering, er virkelig noe utenom det vanlige. Men samtidig er det ingen hemmelighet at DC selv beskyldte Suicide Squad for å være en stor skuffelse når det gjelder salg. Så hvis du har vært nysgjerrig på spillet, er dette kanskje en god anledning til å benytte deg av det.

Gjør den reduserte prisen deg mer tilbøyelig til å kjøpe Suicide Squad?