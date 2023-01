Suicide Squad: Kill the Justice League får visst mikrotransaksjoner og Battle Pass

HQ

Forventningene til hva skaperne av Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight og Batman: Arkham VR i Rocksteady sitt neste spill blir var skyhøye før Suicide Squad: Kill the Justice League ble offisielt annonsert i 2020. Derfor har også reaksjonene vært meget delte etter hvert som de tre trailerene har tikket inn. For mange av oss ble ganske skeptiske da britene avslørte at spillet vil la oss være både Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn og King Shark alene eller sammen med en venn, samt at hver av dem vil ha unike ferdigheter og utstyr. Slikt oser det jo mikrotransaksjoner av, så dagens lekkasje overrasker ikke.

En 4Chan-bruker har tydeligvis fått mulighet til å teste en tidlig utgave av Suicide Squad: Kill the Justice League, og er mer opptatt av å bli beryktet på internett enn å holde taushetserklæringer. Vedkommende har tross alt lagt ut et bilde av en meny i spillet som avslører at det har et Battle Pass, en butikk og en rekke ulike valutaer. Dermed går tankene raskt til skuffelser som Marvel's Avengers og Gotham Knights, men det er jo lov å håpe at Warner Bros. Discovery har lært leksen sin etter sistnevnte...