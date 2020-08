Suicide Squad: Kill the Justice League offentliggjort

Etter over fire år med rykter kunne Batman: Arkham-skaperne i Rocksteady endelig bekrefte at de jobber med et Suicide Squad-spill tidligere denne måneden. Spørsmålene ble derfor bare akkurat hva det går ut på og når det kommer. I dag fikk vi svar på det også.

Suicide Squad: Kill the Justice League setter oss, som navnet tilsier, opp mot DC-heltene. Nærmere bestemt får vi en gang for alle se at det er Superman, og ikke Bizarro, som ikke akkurat forstår hva man skal gjøre etter å ha reddet en pilot ut av et eksploderende helikopter. Dermed blir det opp til Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn og King Shark å redde Metropolis.

Samtidig får vi vite at dette er i Arkham-universet, så vi kan nok til dels se frem til at noen helter og slemminger i alle fall ligner på de vi har sett før. Ryktene om at det er et spill som kan spilles alene eller sammen med opptil tre andre stemmer også. Dessverre får vi ikke se noe gameplay, men vi loves klassiske Arkham-nærkamper blandet inn i med skyting, og at hver figur selvsagt har unike ferdigheter og våpen som kan brukes på en rekke måter. Vi må nok uansett smøre oss med tålmodighet før vi får se dette i aksjon, for spillet vil ikke komme til PC, PlayStation 5 og Xbox Series X før i 2022.