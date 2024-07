Suicide Squad: Kill the Justice League forklarer Mrs. Freezes kampevner

HQ

Rocksteady gjør seg klar for lanseringen av Suicide Squad: Kill the Justice League sin andre sesong. Den første sesongen introduserte oss for en versjon av Jokeren fra en annen verden, og nå har vi Mr. Freeze fra et annet univers å legge til i samlingen vår av skurker.

Fru Freeze kommer fra en verden der Brainiacs invasjon etterlot planeten hennes som et goldt, iskaldt ødemark, ifølge et innlegg på spillets nettsted. Fru Freeze har etterlatt sin kone nedfrosset, og håper på en sjanse til å gjenopprette henne og hennes verden.

I spillet har Mrs. Freeze en veldig sterk evne til å krysse is, og kan lage isstier ut av ingenting og gli langs dem i alle retninger. Spillstilene hennes er Cooler, som gjør henne til en nesten ustoppelig tank med iskrefter, Physicist, som lar henne bli mer av en melee-skadefordeler, og Technician, som handler om å bruke utstyr for bedre løping og skyting.

Mrs. Freeze kommer til Suicide Squad: Kill the Justice League den 25. juli.