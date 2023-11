Suicide Squad: Kill the Justice League har prideflagg som får noen til å gå fra vettet

HQ

Det kan virke som om Hogwarts Legacy tok mye av spillskandalen tidligere i år, men gamere vil alltid ha noe å klage på, og den siste saken som har fått dem til å reagere er spraymaling med LHBTQ+-flagg på en vegg i Suicide Squad: Kill the Justice League.

I et klipp som PlayStation har lagt ut på Twitter kan man se regnbuen på en vegg ved siden av Batman. Dette førte umiddelbart til ramaskrik fra noen som mente at de ble pådyttet en agenda.

"Just had to add that rainbow in there huh," lyder et svar , mens en annen sier "Is that a pride flag? Enough man." Det er også de som prøver å forklare hvorfor et prideflagg ikke bør eksistere ut fra et historieperspektiv, og en bruker argumenterer at Gotham City er et sted som drives av gjenger og forbryterbosser, og at spraymaling som representerer det homofile miljøet derfor ikke bør eksistere. Det ser ut til at denne brukeren ikke har lagt merke til at spillet utspiller seg i Metropolis, og ikke har tenkt på muligheten for at det finnes LHBTQ+-personer uansett kriminalitetsnivå i byen.

Det er mange grunner til ikke å like Suicide Squad: Kill the Justice League. Jeg redaksjonaliserer litt her, men selv om den nyeste spillfremvisningen kanskje så bedre ut enn den vi fikk tidligere i år, ser det fortsatt ut som et relativt intetsigende plyndringsskytespill med unødvendige live-service-elementer. Men på en eller annen måte er maling på en vegg verre enn det. Tenk det.