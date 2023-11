Suicide Squad: Kill the Justice League ser bedre ut i den nye spillpresentasjonen

HQ

Jeg er en av de mange som ikke akkurat likte alt som ble vist av Suicide Squad: Kill the Justice League i PlayStations State of Play tilbake i februar, så utsettelsen var kjærkommen. La oss se om de siste ni månedene har vært nok til å få oss til å endre mening.

Rocksteady har som lovet gitt oss den første episoden av Suicide Squad Insider og med det delt flere detaljer om historien og det grunnleggende gameplayet i Suicide Squad: Kill the Justice League. Utviklerne starter presentasjonen med å fremheve deres fortsatte fokus på å levere en minneverdig historie fylt med halsbrekkende øyeblikk og interessante karakterer, så det er en lettelse for en kar som foretrekker å spille alene.

Vi får også se nye gameplay-klipp som får det til å virke som om de tidligere iøynefallende svake punktene til fiendene har blitt tonet litt ned, samt fremhever det som ser ut til å være et dynamisk og slagkraftig kampsystem i et svært detaljert Metropolis som er mer enn dobbelt så stort som Gotham i Batman: Arkham Knight. Større er ikke nødvendigvis bedre, så jeg er glad for å se at de unike traverseringsegenskapene til hver enkelt figur virker engasjerende og raske.

Har denne presentasjonen gitt meg håp om at Suicide Squad: Kill the Justice League er bedre enn fryktet? Definitivt, men fokuset på co-op, tilsynelatende generiske fiender og en tone som vanligvis ender opp med å bli irriterende etter kort tid, bekymrer meg. La oss se om neste episode klarer å løse disse bekymringene når den dykker mye dypere inn i kamp- og utstyrssystemet.

Hva synes du etter å ha sett denne presentasjonen?

